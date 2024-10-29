أمرت نيابة الشروق بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية شب بها حريق دون وقوع أي إصابات، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الشروق.

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة شب بها حريق في الشروق

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتبين بالفحص، اشتعال النيران بشقة سكنية بالطابق الأرضي لعقار مكون من طابقين بشارع سيتي كلوب، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران.

تحرر محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيقات.