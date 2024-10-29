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رياضة

مران خاص، عودة شيكابالا لتدريبات الزمالك

شيكابالا
شيكابالا

 وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجًا تدريبيًا لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى "شيكابالا" تدريبات خاصة تحت إشراف الجهاز الفني قبل المشاركة في الفقرات البدنية والفنية مع الفريق بشكل طبيعي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

 

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

 ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

 ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت. 

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

 

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