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سياسة

أستاذ بالدراسات الأفريقية: هجمات مليشيا الدعم السريع بحق المدنيين، جرائم ضد الإنسانية

الدكتورة سالي توفيق
الدكتورة سالي توفيق أستاذ العلوم السياسية

أكدت الدكتورة سالي توفيق، أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا، أن تصاعد العنف المسلح وهجمات ميليشيا الدعم السريع ضد المدنيين في ولاية الجزيرة، والتى أودت بحياة العشرات من المدنيين، هى جرائم ضد الإنسانية، وقد حولت المنطقة إلى ساحة مجازر وانتهاكات وحشية، تُرتكب فيها أبشع الجرائم، وسط صمت مريب من المجتمع الدولي. 

 

ميليشيا الدعم السريع تقتل المدنيين 

 وحذرت، فى تصريح لـ “فيتو”، من أن الأزمة السودانية دخلت منعطفا بالغ الخطورة، فلم تكتفِ مليشيا الدعم السريع بقتل المدنيين بدم بارد، بل لجأت إلى ممارسة أبشع أشكال التعذيب والترهيب، مستهدفة الأطفال والنساء والشيوخ دون رحمة، فارتكبت جرائم جنسية ممنهجة، وأضرمت النار في المنازل والممتلكات.
 

 

إعلان حالة التعبئة العامة والاستنفار في كل قرى ومدن الولاية

وأضافت الدكتورة سالي توفيق قائلة: إن المرصد المركزي لحقوق الإنسان في السودان أكد على تلك الجريمة التى ترتكبها قوات الدعم السريع واستمرارها في قتل المدنيين وتهجيرهم قسرا، بل إن والي الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم الخير أعلن حالة التعبئة العامة والاستنفار في كل قرى ومدن الولاية لوقف الممارسات التي تنتهجها قوات الدعم السريع ضد المواطنين العزل.
ووجه حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي نداء عاجلا إلى الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي، والرؤساء الأفارقة وزعماء العالم للتدخل ووقف الحرب فى السودان ومحاسبة مرتكبى الجرائم ضد الانسانية.

اتهامات الأمم المتحدة لقوات الدعم السريع 

ويذكر أن الأمم المتحدة اتهمت ميليشا الدعم السريع في السودان بارتكاب أعمال قتل وعنف جنسي ونهب وحرق خلال ثمانية أيام من الهجمات على قرى جنوب العاصمة السودانية الخرطوم.

وعرضت الأمم المتحدة تقارير عن "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" ترتبط بقوات الدعم السريع، التي صعدت من هجماتها على المدنيين في ولاية الجزيرة بعد أنباء عن انشقاق قائد رئيسي فيها وانضمامه إلى القوات الحكومية في 20 أكتوبر.

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