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سياسة

حسين أبوصدام: الفلاح المصري يعاني من التهميش وغياب الدعم المادي والمعنوي والإرشادي

حسين أبوصدام
حسين أبوصدام

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين: إن الفلاح المصري يعاني من ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية  وتراجع الاهتمام به منذ بداية العروة الصيفية وحتى الآن، لافتا إلى أن تراجع الاهتمام بالفلاح يتسبب في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.

 

تهميش الفلاح المصري يقلص من المساحات الزراعية

وأضاف نقيب الفلاحين، أن تهميش الفلاح المصري يقلص من مساحات المحاصيل الزراعية، ويقلل المعروض من المنتجات الزراعية؛ مما يتسبب في ارتفاع جنوني في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار كافة المستلزمات الزراعية في الفترة الأخيرة؛ مما زاد من الأعباء على الفلاحين في ظل تهميش واضح لهم.

وتابع أبو صدام: لأول مرة في التاريخ يتخطى إيجار فدان الأرض الزراعية 35 ألف جنيه، ويصل سعر طن سماد اليوريا في السوق الحر إلى 21 ألف جنيه، ولأول مرة تتخطى صفيحة السولار 270 جنيها؛ مما رفع أسعار كل العمليات الزراعية من ري وحرث وحصاد وتسميد، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار المبيدات والتقاوى، مما يزيد تكلفة الزراعة ويرفع تكاليف مكافحة الآفات والأمراض النباتية.


غياب الدعم المادي والمعنوي والإرشادي 

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن تراجع الاهتمام بالفلاح لم يقتصر على قلة الدعم المادي، بل تراجع الاهتمام بـالفلاح في الدعم المعنوي، فغابت وجوه الفلاحين في المجالس النيابية، وتم إهمال إقامة عيد الفلاح وتهميش وجوده في المحافل الرسمية، ولم يدرج الفلاحين في صفوف التكريمات من الدولة بالإضافة إلى غياب الدعم الإرشادي مما جعل الفلاح يزرع بالتخمين فتارة تزيد المساحات المنزرعة من محصول معين فيزيد المعروض منه  فيخسر الفلاح ويبيع محصوله باقل من سعر التكلفه وتارة تقل المساحات المنزرعة من محصول معين فترتفع أسعاره وتثقل كاهل المستهلكين

 

 جنون أسعار البصل والطماطم والبطاطس

وأكد أبوصدام أن جنون أسعار البصل والطماطم والبطاطس ومعظم المنتجات الزراعية هي خير دليل علي تخبط القطاع الزراعي نتيجة لعشوائية إدارة هذا الملف وعدم المبالاة  بأحوال الفلاحين؛ مما ينذر بتذمر القطاع الزراعي وخروج الكثير من أرباب هذه المهنة من سوق العمل وزيادة عمليات التخلص من الأراضي الزراعية والمشاريع الزراعية بالبيع والاتجاه إلى أنشطة أخرى مما ينذر بمستقبل ضبابي للقطاع الزراعي في حالة عدم عودة الدولة لزيادة الاهتمام بالفلاح  فعلا وليس قولا.

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