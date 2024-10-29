الدوري الايطالي، يحتضن ملعب سان سيرو اليوم الثلاثاء، مباراة من العيار الثقيل بين ميلان ضد نابولي صاحب الصدارة بالدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة.



وتفتتح اليوم الثلاثاء مباريات الجولة العاشرة بالدوري الإيطالي، بإقامة 3 مواجهات وهم: ميلان ضد نابولي، وليتشي ضد هيلاس فيرونا، وكالياري ضد بولونيا.

موعد مباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

تنطلق صافرة مباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي في تمام الساعة الـ 10:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

وكانت مباراة ميلان وبولونيا في الجولة الماضية من الدوري الايطالي تأجلت إلى وقت لاحق بسبب سوء الأحوال الجوية فيما فاز نابولي على ليتشي بهدف دون رد.

ترتيب الدوري الإيطالي

1 نابولي، 22 نقطة.

2 إنتر ميلان، 18 نقطة.

3 يوفنتوس، 17 نقطة.

4 فيورنتينا، 16 نقطة.

5 أتالانتا، 16 نقطة.

6 لاتسيو، 16 نقطة.

7 أودينيزي، 16 نقطة.

8 ميلان، 14 نقطة.

9 تورينو، 14 نقطة.

10 إمبولي، 11 نقطة.

11 روما، 10 نقاط.

12 بولونيا، 9 نقاط.

13 كومو، 9 نقاط.

14 كالياري، 9 نقاط.

15 هيلاس فيرونا، 9 نقاط.

16 مونزا، 8 نقاط.

17 بارما، 8 نقاط.

18 جنوى، 6 نقاط.

19 فينيزيا، 5 نقاط.

20 ليتشي، 5 نقاط.