حريق هائل يلتهم محتويات محل بقالة في طهطا بسوهاج (صور)

نشب حريق هائل بمحل بقالة أسفل عمارة ببندر طهطا، دفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقية من الرائد أحمد البريري رئيس مباحث قسم شرطة طهطا ما يفيد نشوب حريق بمحل بقالة بالطابق الأرضي بعقار مكون من ثلاثة طوابق ملك “أحمد ف ا ف”، 38 عامًا - عامل، مقيم دائرة القسم وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، والفحص تبين احتراق محتويات المحل وأنه لــم ينجــم عــن ذلك ثمــة إصابـــات.

وخلال التحقيقات التي أجريت بمعرفة الرائد البريري ومعاونيه الرائد عبد الرحيم السمان والنقيب احمد أبو حسوب والنقيب هيثم عبد الحميد أفاد المالك بمضمون ما سبق.

وأضاف أن سبب الحريق ماس كهربائي من ثلاجة بالمحل ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية وتحرر المحضر اللازم.