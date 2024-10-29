أول تعليق من حماس على حظر عمل الأونروا بالأراضي الفلسطينية المحتلة

رفضت حركة حماس وادانت بشدّة تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت حماس أن حظر عمل الأونروا هو جزءا من «حرب الصهاينة» وعدوانهم على شعبنا لتصفية قضيتنا الوطنية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها قسرًا على يد «العصابات الصهيونية».

وأشارت حماس في بيان لها إلى إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة مطالبون باتخاذ مواقف حازمة ضد هذا الكيان المارق الذي يتحدى الإرادة الدولية والهيئات الأممية، وتقديم الدعم للأونروا بما يضمن استمرار عملها في إغاثة أبناء شعبنا، وخصوصًا في ظل الإبادة الحالية في قطاع غزة.

ووافق البرلمان الإسرائيلي، أمس الإثنين على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في إسرائيل، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة.



وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتعين محاسبة موظفين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتهمة ما وصفه بأنه «أنشطة إرهابية» ضد إسرائيل.

وفي منشور على منصة إكس، قال نتنياهو أيضا إن المساعدات الإنسانية المستدامة يجب أن تظل متاحة في غزة الآن وفي المستقبل.