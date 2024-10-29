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عقارات

حالات إلغاء تخصيص شقق جنة مصر

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

حددت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية حالات إلغاء تخصيص شقق جنة مصر بالطرح الجديد للشقق الجاهزة للتسليم، والتي تطرحها الوزارة فى عدد من المدن الجديدة.

 

حالات إلغاء تخصيص شقق جنة مصر

(١) الشروط البنائية

التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقًا للائحة العقارية بالهيئة.

      

(2) حالات إلغاء التخصيص

في حالة اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة. 

-بناء علي طلب المخصص له الوحدة.

-عدم استكمال سداد الـ 20% بالإضافة الى (1% مصاريف إدارية + 0.5) لحساب مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد.

-عدم سداد قسطين متتاليين طبقًا لأسلوب السداد.

 

التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

 

 تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

 

عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

 

شقق جنة مصر

-القاهرة الجديدة:

409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

- 6 أكتوبر:

223 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

دمياط الجديدة:

150 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

 

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