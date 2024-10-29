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870 ألف مستفيد، معلومات الوزراء يرصد خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل (إنفوجراف)

التأمين الصحي الشامل،
التأمين الصحي الشامل، فيتو
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نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافًا جديدًا تحت عنوان (خدمات الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل خلال الربع الأول من 2024-2025).

مشروع التأمين الصحي الشامل

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تقرير الخدمات المستحدثة الربع سنوي للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك عن الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025. 

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الهيئة نجحت في تقديم خدماتها لأكثر من 870.6 ألف مستفيد في محافظات تطبيق التأمين الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وذلك خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

 

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