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حريق هائل في محل ومخزن لقطع غيار السيارات بالإسكندرية وامتداد النيران للمنازل المجاورة

حريق هائل في محل
حريق هائل في محل ومخزن قطع غيار بالإسكندرية، فيتو

نشب منذ قليل، حريق هائل  بمحل ومخزن لقطع غيار  السيارات بشارع صلاح الدين بمنطقة العطارين بالإسكندرية، ودفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة عليه.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية اخطار من قسم شرطة العطارين، بورود بلاغ يفيد بحريق محل ومخزن لقطع غيار السيارات وامتدت النيران لمنزل مجاوز واصيب عدد من السكان باختناقات. 

علي الفور دفعت  قوات الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى باقي المباني المجاورة.

 تواجدت قوات أمنية من قسم العطارين، بحضور حكمدار المنطقة لمتابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة، وعدد من سيارات الاسعاف وجري إسعاف عدد من قاطني العقار المجاور من حالات الاختناق.

تحرر محضر بالواقعه واخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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