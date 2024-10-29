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حوادث

اليوم، نظر استئناف المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا على حكم حبسهم

مؤمن زكريا، فيتو
مؤمن زكريا، فيتو

تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة اليوم الثلاثاء، جلسة استئناف المتهمين بفبركة واقعة سحر للاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا على حكم حبسهم 3 سنوات.


وكانت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، أصدرت حكمًا بحبس المتهمين في قضية فبركة واقعة السحر والطلاسم المتعلقة بنجم النادي الأهلي السابق، مؤمن زكريا، لمدة 3 سنوات، وتغريمهم 5 آلاف جنيه.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاء تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون، على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.

 

المتهمون اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجة اللاعب بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها.

وحينما توجه مؤمن زكريا لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة، كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.

واطلعت النيابة العامة على محتوى اللقاء التلفزيوني، وتبين لها ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الشائعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

 

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