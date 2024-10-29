الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رياضة

اليوم، إعلان أفضل لاعب في آسيا بقصر السلام بكوريا الجنوبية

المرشحون لجائزة أفضل
المرشحون لجائزة أفضل لاعب في آسيا، فيتو

تتجه الأنظار إلى قصر السلام الكبير بجامعة (كيونج هي) في العاصمة الكورية سيؤول الذي يحتضن، حفل الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2024.

 

الحفل يقام في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وينقل عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

الحفل يقام بحضور الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وكبار الشخصيات الكروية في القارة الآسيوية.


وسيتم خلال الحفل الذي يقام عند الثانية مساء الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الثالثة مساء بتوقيت الإمارات، الثامنة مساء بتوقيت كوريا الجنوبية، توزيع 21 جائزة متنوعة بما في ذلك جائزة أفضل لاعبة محترفة خارج القارة، والتي تم استحداثها مؤخرًا اعترافا بالتميز المستمر للاعبات كرة القدم الآسيويات على الصعيد العالمي، كما سيتم الإعلان لأول مرة هذا العام عن جائزة تقدير الدولة المُضيفة لكأس آسيا، وجائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمساهمة المتميزة.


بينما سيتم خلال الحفل منح جائزة "ماسة آسيا" إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تقديرا لدوره المميز في دعم مسيرة كرة القدم الآسيوية.

 

المرشحون لجائزة الأفضل في آسيا

فيما يتنافس على جائزة أفضل لاعب في آسيا مجموعة من النجوم، وهم الأردني يزن النعيمات وسيول يونج-وو من جمهورية كوريا والقطري أكرم عفيف.


وقد ساهم النعيمات، كأحد اللاعبين الرئيسيين وراء وصول الأردن لوصافة آسيا في كأس آسيا 2023، عبر تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفين، لمساعدة منتخب بلاده على الوصول إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه.


وقاد خط الهجوم بثقة وجاءت ثلاثة من أهدافه في الأدوار الإقصائية (دور الـ16 وقبل النهائي، بالإضافة إلى هدف منتخب بلاده في النهائي).


كما ساعد النعيمات الأردن على تصدر مجموعته في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية، حيث سجل ثلاثة أهداف ليحافظ الأردن على مساره نحو الظهور الأول في كأس العالم.


وفي المقابل، وبعد أن أثبت نفسه على مستوى النادي خلال العامين الماضيين، تألق سيول مع منتخب جمهورية كوريا عبر سلسلة من العروض القوية بعد ظهوره الأول مع الفريق الأول في يونيو 2023، وقد ظهر الظهير الحيوي في جميع مباريات منتخب بلاده خلال كأس آسيا 2023، حيث صنع هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع خلال مباراة دور الـ16 أمام السعودية.


وهو يمتلك القدرة على اللعب في طرفي الملعب، كما واصل اللاعب تألقه مع نادي أولسان حيث ساهم في فوز الفريق بلقب الدوري المحلي للمرة الثانية على التوالي وبلوغ قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.


فيما  قدم أكرم عفيف عروضًا رائعة في كأس آسيا 2023، حيث احتفظ حامل اللقب المنتخب القطري بلقبه على أرضه بطريقة مميزة.


وقد أصبح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية، حيث أنهى البطولة برصيد 8 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، ليفوز بجائزتي أفضل لاعب والهداف.


كما واصل عفيف التألق مع نادي السد، ليقود الفريق إلى الفوز بلقب الدوري القطري السابع عشر، بعدما سجل 26 هدفًا وقدّم 11 تمريرة حاسمة خلال 22 مباراة، وهو يتطلع للفوز بهذه الجائزة للمرة الثانية بعد عام 2019.

أفضل لاعب خارج آسيا 

كما يتنافس 3 نجوما آسيوية على لقب أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة، وفي مقدمتهم مهدي طاريمي لاعب منتخب إيران والذي لعب لأندية بورتو وإنتر ميلان،

 بالإضافة إلى الأردني موسى التعمري لاعب مونبلييه الفرنسي، وسون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي ومنتخب كوريا الجنوبية.


من جهته أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن سعادته بإقامة حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد القاري في العاصمة الكورية سيؤول مشيدا بالتسهيلات الكبيرة التي قدمتها جمهورية كوريا لاحتضان الحفل، وأشار الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي يعتبر مناسبة هامة للاحتفاء بالمتميزين وتكريم المنجزين من أسرة كرة القدم الآسيوية، في ختام موسم حافل بالبذل والعطاء من قبل منتسبي اللعبة في مختلف المجالات.

 

قائمة المرشحين للفوز بالجوائز السنوية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2023 

أفضل لاعب في آسيا
يزن النعيمات (الأهلي/العربي، الأردن)
سيول يونج-وو (أولسان/كرفينا زفيزدا، جمهورية كوريا)
أكرم عفيف (السد، قطر)
أفضل لاعبة في آسيا
كورتني فاين (سيدني/نورث كارولينا كوريج، أستراليا)
كيكو سيكي (أوراوا ريد دايموندز/برايتون هوف ألبيون، اليابان)
كيم هي-ري (هيونداي ستيل ريد اينجلز، جمهورية كوريا)
أفضل لاعب محترف خارج القارة (الرجال)
مهدي طاريمي (بورتو/انتر ميلان، إيران)
موسى التعمري (مونبلييه، الأردن)
سون هيونج-مين (توتنهام هوتسبير، جمهورية كوريا)
أفضل لاعبة محترفة خارج القارة (السيدات)
إيلي كاربنتر (أولمبيك ليون، أستراليا)
يوي هاسيجاوا (مانشستر سيتي، اليابان)
أفضل لاعب لكرة الصالات
سعيد أحمد عباسي (إيران)
فايزعلي سردوروف (طاجيكستان)
ديلشود رحمتوف (أوزبكستان)
أفضل مدرب في آسيا (الرجال)
جراهام آرنولد (أستراليا)
جو أويوا (اليابان تحت 23 عامًا)
هوانج سون-هونج (منتخب جمهورية كوريا تحت 23 عامًا)
أفضل مدربة في آسيا (السيدات)
ليا بلايني (منتخب أستراليا للشابات تحت 20 عامًا)
تومومي مياموتو (منتخب اليابان للسيدات)
بارك يون-جونج (منتخب جمهورية كوريا للشابات تحت 20 عامًا)
أفضل لاعب شاب (الرجال)
جاكو نواتا (مدرسة كاميمورا غاكوين الثانوية، اليابان)
باي جون-هو (دايجون هانا سيتيزن/ستوك سيتي، جمهورية كوريا)
عباسبيك فايزولاييف (سسكا موسكو، أوزبكستان)
أفضل لاعبة شابة (السيدات)
دانييلا جاليتش (ملبورن سيتي/إف سي توينتي، أستراليا)
تشاي أون-يونج (نادي ولميدو، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية)
كيسي فاير (اينجل سيتي، جمهورية كوريا)
أفضل اتحاد وطني في آسيا (الفئة البلاتينية)      
اتحاد جمهورية إيران الإسلامية لكرة القدم
الاتحاد الياباني لكرة القدم
اتحاد جمهورية كوريا لكرة القدم
أفضل اتحاد وطني في آسيا (الفئة الماسية)
الاتحاد الصيني لكرة القدم
الاتحاد التايلاندي لكرة القدم
الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم
أفضل اتحاد وطني في آسيا (الفئة الذهبية)
اتحاد الصين تايبيه لكرة القدم
اتحاد هونج كونج الصين لكرة القدم
اتحاد نيبال لكرة القدم
أفضل اتحاد وطني في آسيا (الفئة الياقوتية)
اتحاد بوتان لكرة القدم
اتحاد جوام لكرة القدم
اتحاد لاوس لكرة القدم
أفضل اتحاد إقليمي في آسيا
اتحاد وسط آسيا لكرة القدم
اتحاد شرق آسيا لكرة القدم
اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم
جوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين (الفئة الذهبية)
الاتحاد الأسترالي لكرة القدم
الاتحاد الصيني لكرة القدم
الاتحاد السنجافوري لكرة القدم
جوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لكرة (الفئة الفضية)
اتحاد جوام لكرة القدم
الاتحاد الهندي لكرة القدم
الاتحاد التايلاندي لكرة القدم
جوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين (الفئة البرونزية)
الاتحاد الكمبودي لكرة القدم
اتحاد الصين تايبيه لكرة القدم
الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم
الجائزة الخاصة للحكام
يويتشي هاتانو (اليابان)
تركي عبد الله الصالحي (سلطنة عُمان)
إبراهيم يوسف الرئيسي (الإمارات)

 

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