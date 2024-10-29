الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

أشياء تجنب وضعها في حقيبة السفر على متن الطائرة

حقائب السفر، فيتو
حقائب السفر، فيتو
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تعتبر حقيبة المسافر عبارة عن دولاب مصغر لاحتياجاته، ويعتبر فقدان الحقائب أثناء رحلة السفر من أكثر الأشياء التي قد تعكر صفو الرحلة، أو فقدان أشياء خلال السفر والعودة أو تلف أشياء ثمينة. 

 

الهدايا الخاصة بحقيبة السفر 

لا تقم بلف الهدايا الخاصة بك لفة هدايا، ما دامت جميع الحقائب تخضع للتفتيش.

 

حمل الذهب في حقيبة السفر 

يفضل حمل الأشياء الثمينة في حقيبة تلازمك وقت سفرك وعدم إيداعها في الحقائب حتى لا تتعرض للسرقة أو الضياع وحينئذ لن تتمكن من مطالبة إدارة المطار به.

 

ضع أي شيء يمكن أن يتسرب داخل كيس من البلاستيك محكم الغلق.

 

حمل المواد السائلة 

لا يسمح بحمل جميع المواد السائلة والهلامية "الجل"، ومعجون الأسنان، ومستحضرات التجميل السائلة، والعطور ضمن الأمتعة اليدوية.

ولا تضع أجهزة الحاسب أو مشغولات ذهبية أو أموال داخل حقيبة السفر، بالإضافة إلى الأشياء القابلة للكسر.

 

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السفر علي متن الطائرة حقيبة السفر حقيبة المسافر مستحضرات التجميل مشغولات ذهبية معجون الاسنان

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