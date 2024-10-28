آخرها الكرة الذهبية، يامال يواصل تحطيم الأرقام القياسية لـ "الأصغر" في تاريخ كرة القدم

الكرة الذهبية، واصل لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، تحطيم الأرقام القياسية في كرة القدم، والتي كان آخرها دخوله قائمة أفضل 10 لاعبين في جائزة الكرة الذهبية 2024، كأصغر لاعب في تاريخ الجائزة.

ودخل لامين يامال البالغ من العمر 17 عامًا ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب حول العالم هذا العام بعد أداء استثنائي سواءً مع برشلونة أو منتخب إسبانيا في رحلة التتويج بلقب يورو 2024، كما أنه أقوى المرشحين لحصد جائزة كوبا عن أفضل لاعب شاب في العالم 2024.

ومن المنتظر أن يحتل يامال ترتيبًا متقدمًا في جائزة الكرة الذهبية، بعد أن أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" المراكز من الحادي عشر إلى الثلاثين، ليتأكد تواجده في قائمة أفضل 10 لاعبين ويحط رقما قياسيا جديدا كأصغر لاعب يدخل تلك القائمة.

أرقام لامين يامال القياسية في كرة القدم

- أصغر لاعب يسجل هدفًا لمنتخب إسبانيا

- أصغر لاعب يسجل في الدوري الإسباني

- أصغر لاعب يقدم تمريرة حاسمة في دوري أبطال أوروبا

- أصغر لاعب يسجل في كأس ملك إسبانيا

- أصغر لاعب يشارك في تاريخ كأس أمم أوروبا

- أصغر لاعب يسجل في تاريخ كأس أمم أوروبا

- أصغر لاعب يقدم تمريرة حاسمة في تاريخ كأس أمم أوروبا

- أصغر لاعب يحصد جائزة أفضل لاعب شاب بأمم أوروبا

- أصغر لاعب يسجل في تاريخ كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

- أصغر لاعب يدخل قائمة أفضل 10 لاعبين في الكرة الذهبية

وشهدت الساعات الماضية جدلا واسعا بعد تراجع بعثة نادي ريال مدريد ونجم الفريق فينيسيوس جونيور عن السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس، لحضور حفل جوائز الكرة الذهبية - بالون دور لعام 2024.

سبب مقاطعة ريال مدريد وفينيسيوس لحفل الكرة الذهبية

وبحسب التقارير، فإن النادي الملكي قرر إلغاء سفر بعثته بعدما بلغه عدم تتويج البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب الفريق، بجائزة "بالدون دور".

وتشير الأنباء إلى ذهاب الجائزة هذا العام للإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، في مفاجأة مدوية. لكن اللافت للنظر هو عدم إخفاء الجهة المانحة للجائزة، كراهيتها للجناح البرازيلي، بعدما سخرت منه خلال بث صحيفة "ليكيب" المباشر، الخاص بتغطية الحفل المقام الليلة في باريس.

السخرية من فينيسيوس جونيور

وظهر عبر البث المباشر صورة ساخرة من فينيسيوس، وكأنه طفل صغير يحمله لامين يامال، نجم برشلونة، فضلا عن صورة أخرى لشبيه له، يرتدي زيا غريبا.

وظهر ضيوف البث المباشر وهم يضحكون على تلك الصور المعروضة على الشاشة، وهو ما دفع كثير من المشجعين لاتهام منظمي جوائز الكرة الذهبية، بالكراهية الواضحة للاعب البرازيلي وناديه.