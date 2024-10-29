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خطوات استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين من وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو
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أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم للراغبين فى استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر الشريف ومن خريجي المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف. 
علمًا بأن الاختبار سيكون في ما يلي:

 

تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين 

1. حفظ ربع القرآن الكريم من سورة يس إلى سورة الناس مع إجادة التلاوة.
2. كتاب البيان على المنتخب تفسير أجزاء (28- 29-30). 
3. كتاب (دراسات في علوم القرآن الكريم).
4. كتاب (دراسات في علوم الحديث).
5. شرح الأربعين النووية.


6. فقه العبادات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة.
7. كتاب (في رحاب السيرة النبوية).
8. كتاب (أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين).
ويمكن تحميل الكتب السابقة من خلال هذا الرابط 

علمًا بأن اجتياز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا يعدُّ شرطًا من شروط المسابقة.
وعلى الراغبين فى التقدم ملء النموذج المرفق خلال أسبوعين من تاريخه على هذا الرابط 
 

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استخراج تصريح خطابة القرآن الكريم جامعة الأزهر خريجي الكليات الشرعية علوم القران الكريم وزارة الأوقاف

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