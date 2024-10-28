الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

مصادر: ماس كهربائي وراء حريق مخزن كراسي بأبو صير في البدرشين

حريق
حريق
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اندلع، منذ قليل، حريق ضخم في مخزن للكراسي أسفل منزل مكون من ثلاثة طوابق بقرية أبو صير بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وبدأت في عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه لمنع امتداده إلى المباني المجاورة.

و أشارت مصادر أولية إلى أن ماسًا كهربائيًا قد يكون السبب وراء اندلاع النيران.

و لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أي إصابات بشرية، ولكن الحريق تسبب في أضرار مادية كبيرة بالمخزن ومحتوياته، كما لحقت أضرار جزئية بالطابق الأرضي من المنزل.

وتعمل قوات الحماية المدنية بكل جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، وقد تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث.

وتجري الأجهزة الأمنية المعنية تحقيقات موسعة لمعرفة أسباب الحريق وتحديد المسؤولين عنه.

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أبو صير الحماية المدنية سيارات الإطفاء مركز البدرشين بمحافظة الجيزة مركز البدرشين

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