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مع قرب نهاية العام، رصيد الإجازات الاعتيادية السنوية للموظفين في الحكومة

الإجازات الاعتيادية
الإجازات الاعتيادية السنوية، فيتو
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الإجازات الاعتيادية السنوية للموظفين في الحكومة، مع قرب بداية العام الجديد 2025، ويبحث العاملين في الجهاز الإداري للدولة عن الإجازات الاعتيادية السنوية التي يحصلون عليها خلال العام.

 

نص قانون الخدمة المدنية على ضوابط حصول الموظفين على الإجازات الرسمية، المنصوص عليها في اللوائح والتي تتعدد وفق القانون، ومنها الإجازة الاعتيادية، وأحقية الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة.  

 

ضوابط الحصول على الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.

 

وطبقًا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

 

ضوابط الحصول على إجازة مرضية 

 كما نصت المادة 51 من قانون الخدمة المدنية، على أحقية الموظف في الحصول على  إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة، وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:

1.الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.

2. الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل ( 75%) من الأجر الوظيفي.

3. الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفي، (75%) من الأجر الوظيفي، لمن يجاوز سن الخمسين ويحق للموظف طلب من الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.

 

طلب تحويل الإجازة المرضية إلى اعتيادية

 وطبقا للقانون، يحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.

 

وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة،ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، بناء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا، يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا.

 

وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه الإحالة لسن المعاش.

 

وفي حالة رغبة الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، فإنه يجب أن يقدم طلبًا كتابيًا وأن يوافق المجلس الطبي المختص على ذلك.

 

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