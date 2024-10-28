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رياضة

اجتماع تنسيقي استعدادا لانطلاق مباريات مهرجان براعم قطاع القاهرة الكبري

اجتماع تنسيقي استعدادا
اجتماع تنسيقي استعدادا لمباريات مهرجان براعم قطاع القاهرة

عقد الكابتن حمادة الشربيني رئيس منطقة القاهرة لكرة القدم والكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة والكابتن محمد حشيش اجتماعا تنسيقيا اليوم الاثنين في مقر المنطقة مع مسؤولي مناطق الجيزة والقليوبية استعدادا لانطلاق مباريات مهرجان براعم قطاع القاهرة الكبري.


وناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة لبدء مباريات مهرجان قطاع براعم القاهرة الكبري لأندية القسمين الاول والثاني المقرر انطلاقها يوم 8 نوفمبر المقبل.

 


وحضر الاجتماع الكابتن ماهر همام المدير الفني لمنطقة القاهرة والكابتن صلاح علي إدارة مسابقات الناشئين باتحاد الكرة والكابتن عز شاهين مدير إدارة الحكام بالقاهرة  والكابتن صالح عبدالحميد "منطقة الجيزة" والكابتن أحمد الجمل "منطقة القليوبية " والكابتن أحمد عبدالوهاب كشري مقرر لجنة براعم قطاع القاهرة.

وكان عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المسابقات، والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، عقدا شهر سبتمبر الماضي اجتماعًا موسعًا بمقر الاتحاد مع المديرين التنفيذيين ومديري المسابقات في جميع المناطق. 

شهد الاجتماع شرحًا مفصلًا لكل ما يخص نظام مسابقات الناشئين ومهرجانات البراعم وتعليمات القيد ومسابقات المناطق والقطاعات في الموسم الجديد 2024-2025.

 

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حمادة الشربيني منطقة القاهرة لكرة القدم علاء نبيل محمد حشيش مهرجان براعم قطاع القاهرة الكبري

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