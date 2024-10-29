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اقتصاد

أبرز تغيرات سيارات هيونداي الكهربائية

سيارة هيونداي الكهربائية،
سيارة هيونداي الكهربائية، فيتو

سيارات هيونداي، استطاعت هيونداي إنتاج سيارة كهربائية محدودة الإنتاج وهي  هيونداي كونا الكهربائية مخصص  للطرق الوعرة  وذلك لحصولها علي إطار  Toyo Open Country يجعل السيارة قادرة علي السير على  التضاريس.

 

مواصفات هيونداي كونا الكهربائية المخصصة للطرق الوعرة

وكان أبرز ما يميز سيارات هيونداي الكهربائية  الإطار السميك 205/65 R16 ويتم دمجه مع عجلات سوداء غير لامعة مقدمة من Weds، وللحصول على أداء أفضل على الطرق الوعرة، وتقوم هيونداي بتثبيت عجلات أصغر مقارنة بمجموعة 17 بوصة للطراز العادي بإطارات 215/60 R17، مما يجعلها محدودة الانتاج لانها خاصة على الطرق الوعرة.


وتقوم هيونداي بتثبيت سجادات أرضية سهلة التنظيف وسجادة شحن مصنوعة من المطاط أيضًا، مثل الهيكل، فإن الجزء الداخلي أيضًا أخضر في الغالب ولكن مع لمسات صفراء نيون لتأثير متباين، كما أنها  أصرت على تغطية المقاعد بتنجيد جلدي، نعتقد أن القماش سيكون أكثر منطقية لأنه أسهل في التنظيف وأكثر متانة بمرور الوقت، في مكان آخر، يمكن للعملاء الحصول على بعض الملحقات الإضافية، بما في ذلك كرسي قابل للطي وجيوب تخزين يمكن ربطها بظهر المقاعد الأمامية، كما يتوفر صندوقان للشحن بحجمين مختلفين.

ومن المقرر أن تصنع هيونداي 30 سيارة فقط من كونا ماونا لوا وتفرض رسومًا قدرها  32,500 دولار  لانها تمتلك حزمة بطارية أكبر تبلغ 64.8 كيلووات في الساعة مع طاقة كافية لمسافة 541 كلم.

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إنتاج سيارة كهربائية هيونداي الكهربائية هيونداي كونا خبار الحوادث

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