الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رياضة

9 إرشادات لدخول الجماهير مباراة الأهلي والعين الإماراتي باستاد القاهرة الدولي

جماهيرالأهلي، فيتو
جماهيرالأهلي، فيتو

الأهلي والعين الإماراتي، أعلنت شركة تذكرتي عن إرشادات الدخول من بوابات دخول الجماهير التي تحضر مباراة الأهلي والعين الإماراتي مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في ربع نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

 

وكشفت الشركة عن بعض الإرشادات التي يجب أن تلتزم بها جماهير الفريقين على النحو التالي:

- لن يسمح بدخول حاملي بطاقة Fan ID للموسم الماضي 2023-2024 وعليه يجب استخدام  بطاقة Fan ID للموسم الجديد 2024-2025. 

- فتح بوابات استاد القاهرة الساعة الثانية ظهرًا واستقبال الجماهير الراغبة في التواجد مبكرًا.

- لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة Fan ID الخاصة بك. 

- لن يسمح بدخول حاملي الدعوات بدون بطاقة Fan ID لموسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

- عدم التواجد في محيط الاستاد بدون التذكرة وFan ID الخاصة بك. 

- ارتداء بطاقة Fan ID قبل الدخول من بوابات الاستاد. 

- التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له. 

- لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص الي شخص آخر باي حال من الاحوال.

- علي الجماهير حاملي تذاكر المقصورة الإلتزام برقم المقاعد المدونة علي التذاكر المخصصة لهم.

إرشادات تذكرتي، فيتو
إرشادات تذكرتي، فيتو

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال 

ويستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

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