ناصر العمري مشرفا على النادي النهري لـ "المحامين" بالمعادي

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتولي ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة، الإشراف على نادي المحامين النهري بالمعادي.

نادي المحامين النهري

وقال إنه " بعد الاطلاع على قانون المحاماة وتعديلاته واللائحة الداخلية للنقابة يتولى ناصر عبدالحق العمرى عضو مجلس النقابة العامة الإشراف على نادى المحامين بالمعادي".

اجتمع مجلس النقابة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة عبد الحليم علام، وحضور 26 عضوًا من أعضاء المجلس، وتم تشكيل لجان المجلس.

تشكيل هيئة مكتب المحامين

ويذكر أن مجلس نقابة المحامين، أعلن عن تشكيل هيئة مكتبه، خلال الاجتماع الذي دعا إليه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، مساء الثلاثاء الماضي.

تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين

وجاء تشكيل المجلس على النحو الآتي:

محمود الداخلي، الأمين العام

عيسى أبو عيسى، الأمين العام المساعد

محسن لطفي، أمين صندوق المساعد

سعيد عبد الخالق، وكيل أول

محمد الكسار، وكيل ثانِ