هيئة الدواء تبدأ التطبيق الفعلي لمشروع تتبع الأدوية، يحكم الرقابة على السوق، يمنع التلاعب في سلسلة التوزيع والإمداد الدوائي، يقضي على المستحضرات المغشوشة والمنتهية الصلاحية

مشروع تتبع الدواء، خطوة طال انتظار تطبيقها لسنوات لما يمثله من أهمية كبيرة في ضبط إيقاع سوق الدواء وإحكام الرقابة وتتبع الأدوية ومصادرها والكشف عن المستحضرات المزيفة والمهربة.

تتبع الدواء يساعد في ضمان سلامة الأدوية في مصر

و بدأت هيئة الدواء في اتخاذ خطوات أولي لتطبيق المشروع نظرا لأهميته في ضمان سلامة وفاعلية الأدوية في مصر.

يهدف تتبع الدواء لاستمرار إحكام الرقابة على سوق الدواء ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصحة، بما في ذلك مكافحة الأدوية المزيفة وغير المطابقة للمواصفات، والحد من التداول غير المشروع للأدوية من خلال تطبيق نظام تتبع للدواء، والتأكد من أن الأدوية المتاحة في الأسواق ذات جودة عالية ومعتمدة، بما يضمن التداول السليم وتحديد الاحتياجات الدوائية ضمن منظومة متكاملة.

تطبيق نظام متكامل لتتبع كافة عبوات المستحضرات الصيدلية

وقال الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تطبيق نظام متكامل لتتبع عبوات المستحضرات الصيدلية من لحظة إنتاجها وحتى وصولها للمريض، الأمر الذي يعزز من شفافية وأمان منظومة الدواء المصري، وأن نظام التتبع الدوائي سوف يعتمد على أرقام تسلسلية فريدة لكل عبوة، وهو ما يسمح بمتابعتها بدقة من لحظة الإنتاج، مرورًا بعمليات الشحن والتوزيع، وحتى استرجاعها إذا لزم الأمر، وأنه سوف يعتمد على برامج متوافقة مع المعايير العالمية، لتتمكن هيئة الدواء المصرية من تطبيق قواعد مراقبة غير مسبوقة، حيث أن نظام التتبع الدوائي سوف يمكننا من تحديد مكان أي مستحضر في أصغر القرى وأبعد المحافظات، كذلك إتاحة متابعة دورة حياة المستحضر بداية من المواد الخام وحتى المنتج النهائي، وهو ما يعزز من قدرة مراقبة السوق بشكل دقيق.

وأضاف أن المشروع ينعكس بالإيجاب على حماية صحة المواطنين وضمان مأمونية المستحضرات الدوائية من خلال منع التلاعب في سلسلة الإمداد الدوائي، وسوف يساعد في مكافحة الاحتكار والتهريب، وإدارة المخزون الدوائي بشكل استراتيجي مع ضمان توافر الأدوية بشكل مستمر، ويسهم في المساعدة لرصد انتشار الأمراض واتخاذ التدابير السريعة والفعالة.

كذلك تحسين مناخ الاستثمار، من خلال الحد من الغش التجاري، وتعزيز قدرتنا على جمع بيانات دقيقة عن حركة المستحضرات، الأمر الذي سوف يدعم برامج التخطيط الاستراتيجي لتوزيع الأدوية بفاعلية أكبر، وهو ما يعود بالنفع على سمعة الأدوية المصرية عالميًا، ويعزز من مكانتها التنافسية.

يأتي هذا في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية المختلفة، وتبادل الخبرات لدعم سلامة الأدوية وضمان وصولها للمواطنين المصريين بشكل آمن وفعال، بما يحقق مصلحة المواطن والصحة العامة في مصر.

من جانبه أشاد محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء بمشروع تتبع الدواء مشيرا الي انه خطوة علي طريق منع جريمه أساءت الي سمعه مصر في صناعه الدواء وتتسبب في ضياع الملايين من الجنيهات وما كانت تشكله من خطر علي صحه المصريين خاصه مع تعاظم دور التكنولوجيا وظهور تطبيقات مجهوله لتوزيع الادويه.

وأشار الي أن تتبع الدواء يساعد في الكشف عن الأدوية منتهية الصلاحية التي تتوفر في أكثر من ٨٠ ألف صيدليه موضحا ان هذه الخطوه يتبعها زياده الاستثمارات في مجال الصناعه الجادة



وأكد ان تتبع الدواء خطوه عملاقه قامت بها هيئه الدواء في طريق تطبيق المنظومة الكترونيه تكون بيانات لكل مراحل الرقابة للدواء

وأوضح أن مبيعات الأدوية بلغت من يوليو ٢٠٢٣ الي يوليو ٢٠٢٤ الي ٣ مليار و٥٠٠ مليون جنيه مما يضعها في مقدمه اكبر دوله في المنطقه مشيرا الي أن مصر بها ١٧٢ شركه تمتلك مصنع معتمد و١٥٥ مصنع تحت التأسيس وأكثر من ١٢٠٠ شركه تجاريه والآلاف من مخازن الأدوية وشركات التوزيع يعملون في صناعه ١٧ الف صنف مسجلين رسميا في مصر.