نقيب المحامين يقرر تشكيل أمانة عامة للشئون المالية والإدارية والتنفيذية بالنقابة

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل أمانة عامة تتولى الشئون المالية والإدارية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة، وجاء نص القرار كالآتي:



أمانة عامة للشئون المالية للمحامين

" بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وإعمالاَ للمادة / 220

تشكل أمانة عامة تتولى الشئون المالية والإدارية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة من كل من .



1 ـ محمد عبدالعظيم كركاب

2 ـ يحيى التونى

3 ـ أبو بكر ضوة

4 ـ أسامة سالمان

واجتمع مجلس النقابة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة عبد الحليم علام، وحضور 26 عضوًا من أعضاء المجلس، وتم تشكيل لجان المجلس.

تشكيل هيئة مكتب المحامين

ويذكر أن مجلس نقابة المحامين، أعلن عن تشكيل هيئة مكتبه، خلال الاجتماع الذي دعا إليه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، مساء الثلاثاء الماضي.

تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين

وجاء تشكيل المجلس على النحو الآتي:

محمود الداخلي، الأمين العام

عيسى أبو عيسى، الأمين العام المساعد

محسن لطفي، أمين صندوق المساعد

سعيد عبد الخالق، وكيل أول

محمد الكسار، وكيل ثانِ