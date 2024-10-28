النيابة الإدارية تنظم دورة تدريبية لأعضائها على منظومة التحول الرقمي

عقد مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل عبدالهادي، وبالتعاون مع وحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير خلف الله، اليوم الاثنين دورة تدريبية للتدريب على منظومة التحول الرقمي وإدارة القضايا لأعضاء النيابة الإدارية ممن تضمنتهم الحركة القضائية الأخيرة وانتقلوا للعمل بالنيابات التي جرى ميكنة دورة العمل بها ضمن خطة النيابة الشاملة للتحول الرقمي.

١٧ عضوا شاركوا في هذه الدورة

وقد شارك في هذه الدورة المقرر عقدها على مدار يومين عدد ١٧ عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية.

استهلت فعَّاليات الافتتاح بكلمة للمستشار محمود سمير خلف الله – مدير وحدة التحول الرقمي، والتي نقل فيها تحيات المستشاررئيس الهيئة للحضور.

وأكد على أن هذه الدورة تأتي تنفيذًا لتوجيهات سيادته بضرورة الحرص على تدريب أعضاء النيابة على منظومة التحول الرقمي وبرامج إدارة القضايا، والاهتمام بدعم قدراتهم في هذا المجال. وأن البرنامج التدريبي المقرر بهذه الدورة يتضمن شقين: أولهما هو أساسيات الحاسب الآلي.

والثاني ينصب على التعريف بمنظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، وجرى تصميمه خصيصًا للسيدات والسادة الأعضاء الذين جرى نقلهم حديثًا للنيابات المميكنة؛ بما يمكنهم من أداء رسالتهم في تحقيق العدالة الناجزة.

أعقب ذلك كلمة للمستشار الدكتور حسان هاشم – عضو مركز التدريب القضائي، وجه فيها الشكر المستشار رئيس الهيئة؛ لدعمه المستمر لمركز التدريب القضائي، ولوحدة التحول الرقمي على التعاون والتنسيق المستمر مع مركز التدريب القضائي لعقد مثل هذه الدورات التدريبية، والتي تأتي أهميتها البالغة لتواكب عصر التحول الرقمي والثورة المعلوماتية.

هذا ومن المقرر أن يشمل البرنامج التدريبي للدورة على عدد من المحاضرات على النحو التالي وفقًا للترتيب الزمني:

⁠."أساسيات الحاسب الآلي" والتي تفضلت بإلقائها المهندسة هبة عز الدين - بوحدة التحول الرقمي.

."التعريف بمنظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية" وتتفضل بإلقائها المستشارة منار أبا زيد - عضو الوحدة.

صرح بذلك مدير مركز الإعلام والرصد المستشار محمد سمير.