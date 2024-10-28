"الشائعات وخطورتها على بنية المجتمع" ندوة توعوية بزراعة بنها

نظمت كلية الزراعة بمشتهر بجامعة بنها ندوة توعوية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالقليوبية، تحت عنوان "الشائعات وخطورتها على بنية المجتمع" فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “بداية” وإيمانا من إدارة كلية الزراعة بأهمية دورها الفعال والحيوى فى التواصل مع كافة مؤسسات الدولة.

التأثيرات السلبية لنشر الشائعات ندوة بزراعة بنها

أوضح بيان كلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها أن الندوة بحضور الدكتور محمود الزعبلاوى عميد الكلية والوكلاء وأمين عام الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

أشار بيان كلية الزراعة بمشتهر إلى أن الندوة إلى توضيح التأثيرات السلبية لنشر الشائعات، وما تسببه من تفرقة وإثارة للفتنة وعدم الاستقرار في المجتمع.

شارك في التوعية خلال فعاليات الندوة الشيخ محسن محمد ممثلا بالحضور عن وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية واللواء ملاح أحمد جميل رئيس مجلس مدينة ومركز طوخ وفريدة الشوباشي الكاتبة الصحفية والإعلامية وياسر فريد مدير عام قصر الثقافة ببنها.

تناولت الندوة التثقيفية وفق بيان الكلية أن الشائعات باتت تشكل تهديدًا مباشرًا للنسيج الاجتماعي، خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة نقل المعلومات، مما يجعل من الصعب على الأفراد التحقق من صحة الأخبار المتداولة.

كما تناولت الندوة عددًا من المحاور، من بينها كيفية تمييز الأخبار الكاذبة وطرق التصدي لها، وأهمية تعزيز الوعي لدى الأفراد بضرورة التحقق من المصادر الموثوقة ووضع آليات للحد من انتشار الشائعات ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

فيما أكد المحاضرون على ضرورة التعاون بين المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام لنشر الوعي وتحصين المجتمع ضد الشائعات، وذلك لدعم استقرار المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

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