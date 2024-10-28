الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"الشائعات وخطورتها على بنية المجتمع" ندوة توعوية بزراعة بنها

زراعة بنها، فيتو
زراعة بنها، فيتو

نظمت كلية الزراعة بمشتهر بجامعة بنها ندوة توعوية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالقليوبية، تحت عنوان "الشائعات وخطورتها على بنية المجتمع" فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “بداية” وإيمانا من إدارة كلية الزراعة بأهمية دورها الفعال والحيوى فى التواصل مع كافة مؤسسات الدولة. 

بداية جديدة، جامعة بنها تنظم قوافل تثقيفية وعلاجية بقرية عرب جهينة

بـ 8 عمليات جراحية، رمد بنها تشارك بفاعلية في حملة القضاء على قوائم الانتظار

التأثيرات السلبية لنشر الشائعات ندوة بزراعة بنها 

أوضح بيان كلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها أن الندوة بحضور الدكتور  محمود الزعبلاوى  عميد الكلية والوكلاء وأمين عام الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

أشار بيان كلية الزراعة بمشتهر إلى أن الندوة إلى توضيح التأثيرات السلبية لنشر الشائعات، وما تسببه من تفرقة وإثارة للفتنة وعدم الاستقرار في المجتمع.

شارك في التوعية خلال فعاليات الندوة الشيخ محسن محمد  ممثلا بالحضور عن وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية واللواء ملاح أحمد جميل رئيس مجلس مدينة ومركز  طوخ وفريدة الشوباشي الكاتبة الصحفية والإعلامية وياسر فريد مدير عام قصر الثقافة ببنها. 

تناولت الندوة التثقيفية وفق بيان الكلية  أن الشائعات باتت تشكل تهديدًا مباشرًا للنسيج الاجتماعي، خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة نقل المعلومات، مما يجعل من الصعب على الأفراد التحقق من صحة الأخبار المتداولة.

كما تناولت الندوة عددًا من المحاور، من بينها كيفية تمييز الأخبار الكاذبة وطرق التصدي لها، وأهمية تعزيز الوعي لدى الأفراد بضرورة التحقق من المصادر الموثوقة ووضع آليات للحد من انتشار الشائعات ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

فيما أكد المحاضرون على ضرورة التعاون بين المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام لنشر الوعي وتحصين المجتمع ضد الشائعات، وذلك لدعم استقرار المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

            

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة بنها مديرية الاوقاف بالقليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية: مُهلة شهرين لتسوية أوضاع غير المستحقين لسيارات ذوي الهمم

مصرع شاب صدمه قطار في القليوبية

أخبار الحوادث اليوم، القبض على المتهمين بقتل لواء شرطة بالمعاش وزوجته، تفاصيل فيديو تعطيل قطار القليوبية، قرارات جديدة للمحكمة في قضيتي عصام صاصا وسعد الصغير

المؤبد لربة منزل أنهت حياة طفلها بكتم أنفاسه في القليوبية

الأكثر قراءة

امرأة تثير الذعر في المنيب بأكلها قططا وكلابا أمام الأهالي وتحرك عاجل من الأمن والحي

احذر البوتاجاز وطريقة ترتيب الطعام، 4 نصائح للتوفير في استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الديب فريزر

بداية الغيث قطرة، انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

هاني عادل: تعرفت على زوجتي بمسلسل السهام المارقة وهي ممثلة موهوبة

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 28، أتباع الحاج إسماعيل يعتدون على أحمد ووظيفة سيف في خطر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

من حقها تعاتب، شوبير يرد على زوجة علي معلول بعد انتقادها محمد رمضان (فيديو)

هل تضيع فرصة تناول تطعيم الإنفلونزا مع انتهاء شهر أكتوبر؟ المصل واللقاح تجيب

منوعات

المزيد

واشنطن بوست تخسر أكثر من 200 ألف اشتراك بسبب الانتخابات الأمريكية

مشهد مرعب، شخص يركض على سطح قطار في أمريكا (فيديو)

اكتشاف أنفاق تنتمي للحضارة الزابوتيكية القديمة في المكسيك

شركة تعتزم إرسال روبوتات تعمل بأدمغة الحشرات للمريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

هتشتري الأرز بكام النهارده الإثنين في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الفائزون بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads