التشكيل الكامل للجان مجلس نقابة المحامين

اجتمع مجلس النقابة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة عبد الحليم علام، وحضور 26 عضوًا من أعضاء المجلس، وتم تشكيل لجان المجلس، والتي جاءت كالآتي:

أولًا: لجنة الجدول العام:



1ـ محمد عبد الوهاب

2ـ أحمد حسان

3ـ السيد جابر مكي

4ـ سيد حسن

5ـ أحمد أسامة

ثانيًا: لجنة القيد الابتدائي:



1- إبراهيم فؤاد

2ـ محمد عيسى

3ـ محمود تفاحة

4ـ محمد هيبة

5ـ عمرو الخشاب

ثالثًا: لجنة القيد بالاستئناف:



1ـ محمد راضي مسعود

2ـ ربيع جمعة الملواني

3ـممدوح عبد العال

4ـ حسام سعيد



رابعًا لجنة القيد بالنقض:

1ـ سعيد عبد الخالق

2ـ يحيى التوني

3ـ محمد كركاب

4ـ أبو بكر ضوة

خامسًا: لجنة العلاج:



1 ـ محمد فزاع

2 ـ إبراهيم فؤاد

3 ـ محمد عبد الوهاب

4 ـ أحمد أسامة

5 ـ عمرو الخشاب

سادسًا: لجنة المعاشات:

1 ـ محمد راضي مسعود

2 ـ ناصر عبد الحق العمري

3 ـ ممدوح عبد العال

4-السيد جابر مكي



سابعًا: لجنة الفكر القانوني:



1 ـ ربيع جمعة الملواني

2 ـ محمد راضي مسعود

3 ـ ناصر عبد الحق العمري

4 ـ السيد جابر مكي



ثامنًا: لجنة الإدارات القانونية:



1 ـ أسامة سالمان

2 ـ أحمد حسان

3 ـ حسام سعيد

تاسعًا: لجنة التأديب:

1 ـ ناصر عبد الحق العمري

2 ـ ربيع جمعة الملواني

3 ـ محمد عيسى

عاشرًا لجنة المصايف:



1 ـ ناصر عبد الحق العمري

2 ـ السيد حسن

3 ـ حسام سعيد

4 ـ محمود تفاحة

5 -أحمد أسامة



حادي عشر لجنة الشباب:



1 ـ محمد عبد الوهاب

2 ـ محمود تفاحة

3 ـ محمد هيبة

ثاني عشر: لجنة التطوير والميكنة:

1 ـ حسام سعيد

2 ـ محمد هيبة

3 ـ محمود تفاحة

ثالث عشر: لجنة متابعة التشريعات:

1 ـ ربيع جمعة الملواني

2 ـ ناصر عبد الحق العمري

3 ـ محمد عيسى



رابع عشر: لجنة الإسكان:



1 ـ أحمد حسان

2 ـ ناصر عبد الحق العمري

3 ـ إبراهيم فؤاد

4 ـ السيد حسن

5 ـ محمد عيسى

خامس عشر: لجنة متابعة تنفيذ الأحكام:

1 ـ محمد راضي مسعود

2 ـ ناصر عبد الحق العمري

3 ـ ربيع جمعة الملواني

4 ـ إبراهيم فؤاد

5 ـ محمد عيسى

واتفق المجلس على إرجاء تشكيل باقي اللجان إلى وقت لاحق.

تشكيل هيئة مكتب المحامين

ويذكر أن مجلس نقابة المحامين، أعلن عن تشكيل هيئة مكتبه، خلال الاجتماع الذي دعا إليه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، مساء الثلاثاء الماضي.

تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين

وجاء تشكيل المجلس على النحو الآتي:

محمود الداخلي، الأمين العام

عيسى أبو عيسى، الأمين العام المساعد

محسن لطفي، أمين صندوق المساعد

سعيد عبد الخالق، وكيل أول

محمد الكسار، وكيل ثانِ

اجتماع مجلس المحامين

وكان قد وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع اليوم الثلاثاء، الموافق 22 أكتوبر 2024، لتشكيل هيئة المكتب.