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رفع 105 إشغالات خلال حملات مكبرة بحي شرق الإسكندرية

إشغالات بالإسكندرية
إشغالات بالإسكندرية

 صرح اللواء أحمد حبيب  رئيس حي شرق بالإسكندرية، أن الحي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، قام خلال حملة مكبرة، بتحصيل غرامات فورية ٧٦ ألف جنيه، والتحفظ على ١٠٥ حالة إشغال متنوع، وتحرير ٣٦ محضر وإنذار متنوع، وغلق وتشميع ٢٦ منشأة.

 

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جاء ذلك خلال حملة مكبرة مفاجئة شنها الحي بشارع النصر جرين بلازا بسموحةودوران عزبة سعد، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، لإزالة الإشغالات والنظافة، والوقوف على تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاص بـالإجراءات الإحترازية، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحي.

 وأوضح حبيب أنه تم التفتيش على المخابز والمحال والكافيهات والصيدليات، وفتح الطريق أمام المرور والمارة، والتحفظ على الإشغالات، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.

 على الصعد ذاته أسفرت الحملة عن قيام صحة شرق بتحرير ٢ محضر   اشتراطات واعدام، وقيام إدارة تموين شرق بتحرير ٢ محضر  مزاولة نشاط بدون ترخيص، فضلا عن قيام صحة البيئة بتحرير  محاضر  نظافة عامة و٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وقيام القوى العاملة بتحرير ٢ إنذار  ، وقيام السلامة والصحة المهنية بتحرير ٧ محاضر، والرصد البيئي بتحرير ٣ إنذار ومحضر واحد، فضلا عن قيام شئون البيئة بتحرير  ٣ إنذارات ومحضرين، وقيام الصرف الصحي بتحرير ٢ إنذار.

 جاء ذلك بحضور المهندسة سكرتير عام الحي، ومدير ومعاوني إدارة إشغال الطريق  ، ومفتش رخص المحلات وممثلي الطب البيطري والقوى العاملة والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وصحة البيئة، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية، وإدارة شئون البيئة والرصد البيئي والإيرادات والصرف الصحي.

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الاسكندرية حي شرق الفريق أحمد خالد

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