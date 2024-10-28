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اقتصاد

يصل لـ 8 جنيهات، انخفاض أسعار لحوم الكندوز في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الكندوز انخفاضًا في الأسواق؛ وتراوحت الانخفاضات ما بين 1.5 جنيه إلى 8 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن، سعر لحوم كندوز صغيرة السن، أسعار لحوم الكندوز متوسطة السن في محلات الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 347.3 جنيه، بانخفاض 8 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

 أما لحم الكندوز صغير السن فسجل انخفاضًا  1.5 جنيه عن سعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 396 جنيهًا في الأسواق.

وسجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 300 جنيه للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل انخفاضًا قدره 3 جنيهات عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  1. سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 394.7 جنيه في الأسواق.
  2. بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 250 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  3. يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.
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أسعار اللحوم الحمراء "البتلو" تواصل الارتفاع في الأسواق

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تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

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