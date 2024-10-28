"شباب كفرالشيخ" تختتم فعاليات برنامج "مشواري" بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية (صور)

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، اليوم الاثنين، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي، فعاليات برنامج "مشواري" لتنمية مهارات وقدرات طلاب المعاهد العليا على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

انطلقت فعاليات البرنامج داخل أروقة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة طلاب المعهد، حيث تم تدريبهم على المهارات اللازمة التي تساعدهم في الدخول إلى سوق العمل، وتشمل هذه المهارات الشخصية، ومهارات التعامل مع الآخرين، أيضا مهارات الإبداع والابتكار، ومهارات الجاهزية للعمل.



أوضح الدكتور، عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، بكفر الشيخ أن برنامج "مشواري" يتضمن مكونين أساسيين: الأول هو تنمية المهارات ويشمل مهارات الاتصال الفعال، تحديد الأهداف، التفكير الابتكاري، مهارات التوظيف مثل كتابة السيرة الذاتية وإجراء المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى مهارات إنشاء المشروعات الصغيرة للشباب ومهارات الادخار للنشء، فيما يشتمل المكون الثاني علي "المشورة المهنية"، والذي يهدف إلى تقديم خدمات توجيه ودعم للشباب لمساعدتهم في تحديد مسارهم المهني وتلبية متطلباتهم من خلال الدعم الإرشادي والتدريبات المتخصصة حول التخطيط لسوق العمل.

تنفذ التدريبات بإشراف منال جمال الدين وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضـة، وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب بكفر الشيخ.



اختتمت الفعاليات بتوزيع شهادات على المشاركين بحضور الدكتور أحمد محمد نصر عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، والدكتور محمود عطية بالي وكيل المعهد، وحسن الدسوقي المدرب المعتمد بوزارة الشباب والرياضة ببرنامج "مشواري" ومنسق عام التدريب بالمحافظة، وأحمد سرحان مدير رعاية الشباب.