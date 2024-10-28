استضاف رئيس جامعة العريش الدكتور حسن الدمرداش المجاهدة فرحانة حسين سالم، ونجلها عبد المنعم إبراهيم حسين في القاعة الرئيسية لاجتماعات مجلس الجامعة؛ لتروي لأبنائها الطلاب دورها البطولي المشرف في حرب أكتوبر المجيدة، وما بذلته من وطنية مشرفة، ومن مشقات وتضحياتٍ وطنيَّة بالتّعاون مع قواتنا الباسلة، وما قدمته للوطن خلال حرب أكتوبر العظيمة.

رئيس جامعة العريش يطلق اسم المجاهدة فرحانة حسين على قاعة مجلس الجامعة

وتقدم رئيس الجامعة باسم جميع منتسبي الجامعة بجزيل الشكر والعرفان للمجاهدة فرحانة على دورها البطولي المشرف في حرب أكتوبر الخالدة.



وفي كلمتها التي لاقت استحسانا منقطع النّظير من الحضور، قالت قولا بليغا صفق له الجميع تصفيقا متصلا: لا شكر على واجب وطني.



وفي نهاية اللقاء أهدى رئيس جامعة العريش الدكتور حسن الدمرداش المجاهدة فرحانة حسين سالم، درع الجامعة وشهادة تقدير؛ كما أصدر تعليمات بتسمية القاعة الرئيسية لاجتماعات مجلس الجامعة قاعة المجاهدة فرحانة حسين تقديرًا لها ولدورها البطوليّ؛ وتقديرا وإجلالا لتضحيتها وما قدمته للجيش المصري العظيم خلال حرب اكتوبر، مشيرا إلى أن تكريم المجاهدة فرحانة حسين سالم من رئيس الجمهورية رسالة تكريم إلى كل امرأة مصرية عامة.