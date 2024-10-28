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ثقافة وفنون

مسلسل "رقم سري" قريبًا وحصريًا على dmc

مسلسل رقم سري؛ فيتو
مسلسل رقم سري؛ فيتو

تعرض قناة "dmc"، قريبًا وحصريًا على شاشتها مسلسل "رقم سري"، بطولة مجموعة من النجوم منهم ياسمين رئيس، ويدور حول جريمة قتل مروعة والكل متهم فيها بلا استثناء.

المسلسل بطولة كل من صدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

مسلسل رقم سري 

"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

 

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