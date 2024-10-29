قبل مناقشته، شروط تأجير الشقق للاجئين بالقانون وعقوبة تنتظر المالك حال المخالفة

وضع مشروع قانون اللاجئين في مصر والمنتظر أن يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل نصًّا خاصًّا بالمصريين يتعلق باللاجئين واستضافتهم، وذلك من أجل حصر جميع اللاجئين وأن يكونوا تحت مظلة قانونية، وذلك بعدما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على مشروع القانون، الذي جاء مكونًا من 39 مادة من المنتظر طرحها للمناقشة بالجلسة العامة للمجلس.

معاقبة المصريين حال تأجير الشقق وتشغيل اللاجئين بدون إخطار

ووضع بند فيما يخص المصريين، يعاقب من يخالفه بعقوبات مغلظة تصل إلى حد الحبس والغرامة، في ضوء مستهدفات الدولة بتنظيم عملية اللجوء وذلك بعدما تخطى عددهم الـ 9 ملايين لاجئ.



معاقبة من استخدم أو أي طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة

مشروع قانون اللاجئين يعاقب المصريين، إذا استضاف طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويشمل مفهوم الاستخدام “التشغيل” فيما يشمل مفهوم الإيواء التسكين سواء بإيجار الشقق أو غيرها.

التقديم على اللجوء

وحدد مشروع قانون اللاجئين إجراءات التقديم على اللجوء والحد الزمني للفصل في الطلبات المقدمة، وجاءت كالتالي:

- يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء.

- فصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع

- في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه

- وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص

-تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب.

- في حال الرفض تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد.

حالات لا تكتسب صفة اللجوء

وحدد مشروع قانون اللاجئين حالات لا تكتسب صفة اللجوء، وجاءت كالتالي:

- ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب

- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية

- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة

- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية

- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون اللاجئين في مصر، وذلك بعدما وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي الأسبوع الماضي.