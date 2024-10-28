تكريم المخرج هاني لاشين بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في نيويورك

قررت إدارة المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك فى دورته الرابعة تكريم ومنح لقب برنس الإخراج للمخرج الكبير والقدير هاني لاشين ‏، الذي قدم أيضا لإدارة المهرجان فيلما نادرا للفنان العالمي عمر الشريف.

ويذكر أن هاني لاشين مخرج مصري من مواليد 21 مايو عام 1951، وقد عشق السينما منذ الصغر، وكانت له تجربة في التمثيل، وحصل علي دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1976، ثم عمل في بداية حياته الفنية مساعد ومخرج مع حسن الإمام، ومخرجًا للأفلام التسجيلية وأولها التنمية الصناعية عام 1980، كما عمل منتج ومخرج من خلال شركتة السينمائية للأفلام التسجيلية، وقدم العديد من الأعمال الفنية.