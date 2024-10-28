الإثنين 28 أكتوبر 2024
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سياسة

بسبب ياسمين الخطيب، الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لـ قناة النهار

قناة النهار، فيتو
قناة النهار، فيتو

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لـ «قناة النهار»، للتحقيق في الشكاوى التي وصلت للمجلس حول برنامج «شاي بالياسمين» تقديم ياسمين الخطيب، وتحديد المسئولية القانونية للمسئولين بالقناة، وعدم اتخاذهم الإجراءات الكفيلة بمنع هذه المخالفات قبل ظهورها على الشاشة. 

استدعاء الممثل القانوني لقناة النهار 

يأتي ذلك بناءً على ما وصل المجلس من شكاوى وما قامت به إدارة الرصد بمتابعة البرنامج، وما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة لمحتوى إحدى الحلقات، المسيئة للقيم القانونية والاخلاقية والسلوكية،وانتهاك الضوابط التى تحفظ للاعلام مكانته ودوره كقوة ناعمة تنشر الوعى وتحمي المجتمع من كل صور الانحراف.

مخالفة الأكواد الإعلامية 

وأكد المجلس أن الحلقة حملت مخالفات جسيمة للأكواد والمعايير الإعلامية مشددًا على ضرورة الالتزام بالأكواد والبعد عن الإثارة وانتهاك الأعراض والخوض فى السمعة الشخصية.

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هدير عبد الزارق شاي ياسمين أخبار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام

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