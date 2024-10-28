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انطلاق أسبوع دمج ذوي الإعاقة في جامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات أسبوع دمج الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، في إطار رؤية الجامعة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشمولية والاندماج بين جميع أفراد المجتمع الجامعي.

انطلاق أسبوع دمج ذوي الإعاقة في جامعة عين شمس

بدأت الفعاليات بحملة توعية تركزت على أهمية دمج ذوي الهمم مع الطلاب الأسوياء، بهدف إزالة الحواجز النفسية والاجتماعية التي قد تواجههم. يُعتبر هذا النهج جزءًا أساسيًا من رؤية جامعة عين شمس لخلق بيئة تعليمية شاملة تدعم التنوع وتعزز من روح الوحدة بين جميع أفراد المجتمع الجامعي.

تضمن اليوم حفلًا فنيًا قدمه كورال جامعة عين شمس، بالإضافة إلى فقرة غنائية خاصة للطالب أحمد منصور، الذي أدي أغنية تم تأليفها وتلحينها خصيصًا لهذا الحفل بمرافقة فريق كورال التربية الخاصة. كما شمل الحفل فقرات فنية لكورال كلية الآداب للطلاب ذوي الإعاقة البصرية، ومعرضًا فنيًا لطلاب كلية التربية النوعية.

كما قدمت الإعلامية رضوى حسن المذيعة بقناة DMC فقرة ملهمه تحدثت فيها عن إعاقتها البصريه وكيف حولت هذه المحنه إلى منحه ساهمت في تكوين شخصيتها المتميزه ومشوارها الناجح.

الجدير بالذكر أن أسبوع الفعاليات، الذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، يتم تنظيمه وإشرافه وتنفيذه من قبل قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة وأسرة "طلاب من أجل مصر"، حيث يضم مجموعة من الأنشطة التي تجمع بين الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب الأسوياء، بما في ذلك حملات توعية تقدمها مؤسسة بصيرة ومؤسسة الحسن، بالإضافة إلى يوم رياضي يشارك فيه جميع الطلاب.

 

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