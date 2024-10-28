«التشكيليين» تطالب بتجنب هدم متحف درويش للخزف لاستكمال محور المريوطية

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة النحات طارق الكومي، تضامنها الكامل مع مطلب أسرة ومحبي الفنان الراحل نبيل درويش بتجنب هدم المتحف لاستكمال نزلة كوبرى محور المريوطية بالجيزة.

متحف نبيل درويش

ويضم المتحف ٣٥٠٠ قطعة خزفية فريدة، إلى جانب مرسمه الذي عمل به طوال حياته



ويضم المتحف حديقة، وإلى جانبه منزل الفنان ويزوره كل المحبين والمهتمين بفنون الخزف من مختلف دول العالم.