الإثنين 28 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل

الجليل، فيتو
الجليل، فيتو

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين  عن إطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل.

خوفا من الاستهداف، تغيير مكان اجتماع الحكومة الإسرائيلية 

وقالت هيئة البث العبرية، إن الحكومة الإسرائيلية قررت عدم الانعقاد بمكان واحد بشكل منتظم "لاعتبارات أمنية".

وقالت  الهيئة: "إنه لاعتبارات أمنية، لن ينعقد اجتماع مجلس الوزراء بشكل منتظم في مكتب رئيس الوزراء وفي الكرياه".

وعادة ما تنعقد اجتماعات الحكومة في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمدينة القدس الغربية، أو في المجمع الحكومي المحصن "الكيرياه" بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل.

وأفادت هيئة البث بأن "اجتماع اليوم سيعقد في مكان آخر"، دون أن تحدّده.

ولم تحدد الهيئة طبيعة "الاعتبارات الأمنية"، لكن مخاوف تتزايد في إسرائيل من استهداف مقارها الحكومية بصواريخ ومسيرات. فمنذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، انعقدت غالبية اجتماعات الحكومة في "الكيرياه" نظرًا لتحصينه.

وجاء القرار بعد تصاعد التهديدات في إسرائيل، حث قتل إسرائيلي وأصيب 36 الأحد، بعملية دهس بشاحنة عند محطة حافلات قرب قاعدة غليلوت العسكرية التي تضم مقرًا للموساد والاستخبارات بمنطقة "رمات هشارون".

ولم يعد يُبلغ الوزراء بموعد اجتماع الحكومة ومكانه إلّا قبل فترة وجيزة من الاجتماع خشية من تعرض الاجتماع لاستهداف مباشر.

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جنوب لبنان لبنان إصبع الجليل الحكومة الإسرائيلية قاعدة غليلوت

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