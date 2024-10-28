ريد بُل مزيكا صالونات على قناة "CBC" بدءًا من الغد

بعد نجاحه علي اليوتيوب، تعرض قناة "CBC" حصريًا علي شاشتها برنامج "ريد بُل مزيكا صالونات" بدءًا من غد الثلاثاء، حيث يُعد هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أحدثت تأثيرًا كبيرًا على الساحة الموسيقية في العالم العربي.

من خلال هذا البرنامج، تمكن الفنانون من التعاون وخلق مزيج موسيقي جديد وفريد ترك بصمة في عالم الموسيقى، وسيتم عرض البرنامج كل اثنين وثلاثاء الساعة التاسعة مساءً إلى جانب استمرارية عرضه على قناة "ريد بُل سيكا" على يوتيوب، ليتيح الفرصة للجمهور لمتابعة هذا الحدث الموسيقي المميز.

برنامج ريد بل مزيكا صالونات

برنامج “ريد بُل مزيكا صالونات” هو عرض موسيقي مبتكر يجمع فنانين من خلفيات وأنواع موسيقية مختلفة، حيث يلتقي الفنانان لأول مرة في استوديو لتبادل الأفكار والعمل سويًا على إنتاج أغنية جديدة.

وهذا اللقاء يتم دون سابق معرفة بين الفنانين، ويتم منحهم 8 ساعات فقط للتعاون في إنتاج أغنية تشمل الكلمات والموسيقى، يتبع ذلك تصوير فيديو كليب للأغنية.

ويهدف البرنامج إلى تشجيع الإبداع الموسيقي من خلال تجارب فنية غير متوقعة، ويجمع بين الفنانين لجعلهم يكتشفون أبعادًا جديدة من موسيقاهم.

ومن أهم النجوم المشاركين في البرنامج "مدحت صالح وحميد الشاعري ورامي جمال وأمير عيد وأحمد كامل وأبيوسف وشاهيناز ودينا الوديدي وشاهيناز وسيمون وويجز.

وحقق البرنامج علي قناته باليوتيوب عدد مشاهدات بلغ أكثر من 25 مليون مشاهدة، بخلاف مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.