حريق في مصنع تنر بالإسكندرية

اندلع حريق هائل في مصنع للمواد الكيماوية “التنر” بمنطقة عبد القادر بمحافظة الإسكندرية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى مصنعين مجاورين، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وكانت غرفة عمليات حي العامرية أول برئاسة السيد موسي رئيس الحي، تلقت بلاغا بحريق في مصنع تنر، وتوجهت قيادات الحي بصحبة الأجهزة الأمنية

وانتقلت فرق الإطفاء إلى الموقع، حيث بذلت جهودًا كبيرة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى منشآت أخرى مجاورة.



ولم يتم تسجيل أي إصابات بشرية، بينما تواصل الجهات المعنية التحقيق في أسباب الحادث وتقدير حجم الخسائر المادية.