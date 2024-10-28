رئيس النواب لمسئول بالاتحاد الأوروبي: يجب الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تمسك مصر بثوابت العلاقات الاستراتيجية القائمة مع الاتحاد الأوروبي.

استقبال رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي بمجلس النواب

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الإثنين، بمقر مجلس النواب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي.

تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأشار إلى استعداد مجلس النواب، للانخراط في حوار بناء مع البرلمان الأوروبي، ومُتطلعًا لدعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية بما يعكس حالة الزخم والتنسيق الرفيع بين مصر والاتحاد الأوروبي.

مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس النواب، أولويات الأجندة التشريعية الحالية وفي مُقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يضمنه من تعزيز للحقوق والحريات، من خلال إضافة مزيد من الضمانات لتعزيز حق الدفاع وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقليص مُدد الحبس الاحتياطي وإضفاء حماية قانونية للشهود والمُبلغين والمتهمين والمجني عليهم.

وتناول المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجهود المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مُستعرضًا جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الإقليمي من خلال المحاولات المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الانسانية إلى القطاع.

وشدد رئيس مجلس النواب، على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية والوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية.

كما تناول الجهود المصرية لوقف الحرب الجارية في السودان والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية.

وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن قضية الأمن المائي تأتي على رأس أولويات الأمن القومي المصري، مؤكدًا الرفض المصري التام للسياسات الإثيوبية القائمة على محاولة فرض الأمر الواقع.

من جانبه، أكد مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي، الالتزام الأوروبي التام بتعزيزعلاقات الشراكة المصرية الأوروبية، مُشيرا الى ضرورة استمرار الحوار البرلماني الأوروبي – المصري، ومُشيدًا بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.