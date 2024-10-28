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أخبار مصر

نشاط الرئيس اليوم

السيسي يستقبل رئيسي مجموعة حزب الشعب الأوروبي وإيني ويودع نظيره الجزائري (فيديو وصور)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي, فيتو
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم  مانفريد فيبر، رئيس مجموعة "حزب الشعب الأوروبي" التي تعد أكبر مجموعة سياسية بالبرلمان الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة.

 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد عمق العلاقات المصرية الأوروبية، التي تكللت مؤخرًا بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يعكس المصالح المشتركة الممتدة بين الجانبين، حيث أكد رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي التقدير الكبير لمصر على المستوى الأوروبي، وحرص مجموعته السياسية على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات، منوهًا في ذلك الإطار إلى العلاقات الاقتصادية المتشعبة والمتنامية بين الجانبين، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر لتحقيق الاستفادة المشتركة من الجهود التنموية التي تشهدها مصر، بما يحقق مصالح الجانبين.

وقد تطرق اللقاء كذلك إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أشاد الجانب الأوروبي بدور مصر الثابت والراسخ في تدعيم الاستقرار الإقليمي، وجهودها الحثيثة لتسوية الأزمات القائمة بالمنطقة، وقد أكد الرئيس في هذا الصدد ضرورة تضافر جميع جهود الأطراف الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، للدفع بقوة في اتجاه التهدئة ووقف إطلاق النار بغزة ولبنان، وإنهاء الاعتداءات في الضفة الغربية، والإنفاذ الكامل والفوري للمساعدات الإغاثية، مؤكدًا أن حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية، هو سبيل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "كلاوديو ديسكالزي"، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية والوفد المرافق له من كبار مسئولي الشركة، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن اللقاء شهد تناول جهود تطوير العلاقات المتميزة بين مصر والشركة، حيث أكد "ديسكالزي" اعتزازه بالتعاون المثمر بين الجانبين، مشيدًا في هذا السياق بجهود الحكومة المصرية للتيسير على المستثمرين بما يعود بالنفع على الطرفين، ومؤكدًا حرص شركته على تعزيز دورها كأحد أكبر العاملين بسوق الطاقة في مصر، لما يمتلكه القطاع من فرص واعدة، سواء فيما يتعلق بالإنتاج المحلي أو التصدير إلى الخارج.

ومن جانبه؛ ثمن الرئيس السيسي العلاقة بين مصر والشركة، التي تعكس قوة علاقات التعاون بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات، وأكد حرص مصر على التطوير المستمر لمناخ الاستثمار في البلاد، مشددًا على استمرار جهود الحكومة في توسيع آفاق الاستفادة من ملف الطاقة.

 كما أشاد الرئيس بالدور المجتمعي للشركة، الذي ينعكس في دعمها لعدد من المشروعات التنموية في مصر.

وشهد اللقاء استعراض الشركة لتطورات أنشطتها في مصر في مجالات البحث والاستكشاف، وأنشطة عمليات التنمية التي ستُمكّن "إيني" من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول، إلى جانب التقدم الذي تحقق في مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة، بما يعزز جهود التحول العادل للطاقة.

وودع الرئيس السيسي نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد زيارة العمل والأخوة التي أجراها لبلده الثاني مصر، وشهدت اتفاق الرئيسين على تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والجزائر، كما عكست تطابق الرؤى بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.


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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة

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