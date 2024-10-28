وزير الكهرباء يستقبل سفيرة قبرص لبحث مشروع ربط التيار بين البلدين

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مع بولي يوانو سفيرة دولة قبرص لدى القاهرة، وذلك بحضور المستشار التجاري بالسفارة جورج فوكاس وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة وزيادة الاستثمارات فى مجالات الطاقات المتجددة ومتابعة مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين البلدين فى إطار مشروعات الربط الكهربائي بين قارتي أفريقيا وأوروبا.

مشروع الربط بين شبكتي الكهرباء في مصر وقبرص

ورحب الدكتور محمود عصمت بالسفيرة القبرصية، مشيدا بعمق العلاقات بين مصر وقبرص والروابط التى تجمع بين الشعبين، والتعاون الوثيق فى مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتى يأتي على رأسها مشروع الربط بين شبكتي الكهرباء فى البلدين وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة والتوسع فى اقامة محطات جديدة لتوليد الطاقة النظيفة وتحديث وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة فى الدولتين لاستيعاب ونقل الطاقات الجديدة.

مشروع الربط الكهربائي مع قبرص

قال الدكتور محمود عصمت ان هناك متابعة لاتمام الدراسات اللازمة لمشروع الربط الكهربائي مع قبرص وان هناك اولوية لمشروعات الربط مع شبكات الدول المجاورة فى استراتيجية الطاقة فى اطار خطة العمل والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية، ولما لهذه المشروعات من اهمية فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة.

دعم الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة

وأضاف الدكتور عصمت أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين يعزز الشراكة والتعاون، فضلًا عن تحقيق المزايا لشبكتي الكهرباء فى الدولتين وزيادة القدرات المتاحة وكذلك دعم الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ونقل الخبرات وغيرها في مجالات الصناعة والتنمية المستدامة،منوها إلى استمرار العمل على إنهاء المشروع وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية لتوليد الطاقات المتجددة فى مصر.

واشادت بولي ايوانو سفيرة قبرص بالقاهرة بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين مشيرةً إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة القبرصية لمشروع الربط بين البلدين وأهمية المشروع وعوائده الاقتصادية، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر وقبرص.