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محافظات

أحمد فؤاد هنو يتفقد قصر الثقافة بقنا

وزير الثقافة،فيتو
وزير الثقافة،فيتو

استقبل الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبرفقته عدد من القيادات التنفيذية والشعبية،وبحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا.

وتفقد هنو في مستهل جولته قصر ثقافة قنا والأنشطة الثقافية المقامة بها، بحضور عدد من الفنانين والمشرفين بالقصر.

بداية جديدة لبناء الإنسان

وناقش اللقاء سُبل توسيع نطاق الأنشطة الثقافية في المحافظة، ودورها في تحقيق استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان، إضافة إلى مناقشة موقف عدد من المواقع الثقافية المدرجة ضمن خطة التطوير ورفع الكفاءة.

وأشار وزير الثقافة إلى سعي الوزارة لتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الثقافية والفنية في نطاق محافظة قنا، ضمن الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

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