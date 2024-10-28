إزالة فورية بقطاع سيدى عمر على أرض زراعية بقنا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة شاذلى البرنس نائب المدينة بتنفيذ إزالة فورية على أرض أملاك خاصة زراعة بمساحة ٣ قيراط عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت .



حالات التعدي والبناء بدون ترخيص

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب،وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.