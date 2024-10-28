رئيس الوزراء يلتقي زياد بهاء الدين لمناقشة ملفات اقتصادية هامة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور زياد بهاء الدين، المفكر الاقتصادي ووزير التعاون الدولي الأسبق، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الحيوية.

وبدأ اللقاء بتأكيد مدبولي على أهمية الاستماع إلى آراء الخبراء والمفكرين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى ضرورة تبادل الأفكار والرؤى لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وناقش الجانبان مجموعة من المواضيع، منها استراتيجيات دعم القطاع الخاص، وآليات تحسين مناخ الاستثمار، وسبل مواجهة التضخم.

كما تناول الاجتماع أيضًا التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، بما في ذلك تداعيات الأزمات العالمية على الأسواق المحلية.