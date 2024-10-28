مانشيني مرشح لتدريب ناد إيطالي كبير بعد رحيله عن منتخب السعودية

كشفت تقارير صحفية، أن روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي السابق، بات مرشحا لتدريب روما، الذي يضم لاعب الأخضر سعود عبد الحميد.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس الماضي، رحيل مانشيني عن تدريب الأخضر بسبب سوء النتائج، فيما أعاد يوم السبت، الفرنسي هيرفي رينارد.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" اليوم الإثنين، أن مانشيني أحد أبرز المرشحين لقيادة روما، خلفا للكرواتي إيفان يوريتش.



ورغم توليه المهمة قبل نحو شهر بدلا من دانييلي دي روسي، يبقى مستقبل يوريتش، محل شك بسبب تراجع نتائج الفريق.

روما يخسر أمام فيورنتينا

وتلقى روما هزيمة قاسية بنتيجة 1-5 على يد فيورنتينا مساء الأحد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ويقبع روما في المركز 11 في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما اكتفى بتحقيق انتصارين فقط، مقابل 4 تعادلات و3 هزائم.

وفي حال تولى مانشيني، تدريب فريق الذئاب، فإنه سيلم الشمل مع سعود عبد الحميد، الذي كان الظهير الأيمن الأساسي طوال فترة قيادته للأخضر.

وانضم عبد الحميد إلى روما قادما من الهلال في بداية الموسم الجاري، لكنه لم يخض أي مباراة في الدوري الإيطالي، واكتفى بخوض مباراتين في الدوري الأوروبي.