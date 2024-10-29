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ثقافة وفنون

4 أسباب ساهمت في تصدر مسلسل 6 شهور قائمة الأكثر على Watch it

نور النبوي، فيتو
نور النبوي، فيتو

تصدر مسلسل 6 شهور قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it في مصر وذلك بعد عرض حلقتين فقط منه.

وانطلق عرض العمل يوم ٢٣ أكتوبر، ويكشف المسلسل عن كواليس حياة شاب يدعى مراد ويجسد شخصيته الفنان نور النبوي، وهو يبحث عن النجاح ويقوده القدر للعمل بشركة للتسويق العقاري، ويدخل في تحدي إثبات ذاته خلال 6 شهور فقط.

وهناك عدة أسباب ساهمت في جذب المسلسل الأنظار بعد أيام من انطلاقه أبرزها:

  • الأعمال الشبابية على واتش ات أصبحت موثوقة بالنسبة للكثيرين خاصة بعدما حققت أعمال أبطالها شباب نجاحًا كبيرًا في الماضي مثل مسلسلات بالطو على باب العمارة، وهو ما دفع الجمهور لمشاهدة العمل بمجرد طرحه.
  • الفنان نور النبوي حقق نجاحات سابقة مثل فيلم الحريفة وهو ما شجع الكثيرين لمتابعة البطولة المطلقة الأولى له.
  • قصة العمل جديدة حيث تعكس معاناة الشباب في عالم التسويق الإلكتروني.
  • ثنائية نور النبوي ونور إيهاب والمنافسة بينهما شجعت المتابعون على معرفة ما ستنتهي إليه هذه المنافسة.
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تفاصيل مسلسل 6 شهور 

مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي، نور إيهاب، ومراد مكرم، ومجدي بدر ومحمد عبد العظيم وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد هشام وعمرو أبو زيد، ومن إخراج مصطفى الصولي، والمسلسل مكون من ١٠ حلقات.

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6 شهور تفاصيل مسلسل 6 شهور مسلسل 6 شهور نور النبوي نور ايهاب

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