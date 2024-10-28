المتهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب في التجمع يستأنفن على حكم حبسهن

تقدم دفاع 5 فتيات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب متخذات من ناد صحي ستارًا لممارسة نشاطهن الإجرامي باستئناف علي حكم حبسهم عام أمام نيابة القاهرة الجديدة.

وكانت معلومات وردت للإدارة العامة للآداب أكدتها التحريات عن وجود ممارسات غير أخلاقية داخل أحد الأندية الصحية في التجمع الخامس.

وتم إعداد الأكمنة اللازمة وإلقاء القبض على العاملين بالنادي الصحي، وتبين أنهم يمارسون نشاطًا إجراميًا في مجال ممارسة وتسهيل الدعارة.

كما تم ضبط 5 سيدات ورجلين وتحريز مبالغ مالية وبعض الملابس الخاصة بالأعمال المنافية للآداب.