معلومات الوزراء يبرز أصناف المحاصيل الاستراتيجية المستنبطة لتحسين الإنتاجية (إنفوجراف)
نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (60 صنفا وهجينا للمحاصيل الاستراتيجية تم استنباطها لتحسين الإنتاجية).
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم خلال السنوات السابقة، استنباط 60 صنفًا وهجينًا لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين إنتاجية الفدان.
وأضاف فاروق أنه يتم أيضا تنفيذ برنامج قومي لتوطين استنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر، ودعم إنتاج التقاوي وتقليل استيرادها من الخارج.
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