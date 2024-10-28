إجراء 9 عمليات جراحية بمستشفى رشيد ضمن المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار
نجح الفريق الطبي بمستشفى رشيد المركزي بمحافظة البحيرة، بإجراء ٩ عمليات جراحة عظام ومخ وأعصاب بالمستشفى، عبارة عن ٨ حالات قطع بأوتار الكتف بالمنظار، وحالة تثبيت فقرات.
تمريض القسم الداخلى بالإشتراك مع باقي فرق العمل بالمستشفى
وقام بإجراء عمليات العظام الدكتور أنس سالم، والدكتور أحمد فكيه استشاري العظام، والدكتور محروس خليف استشارى المخ والأعصاب، والدكتور محمد طارق طبيب التخدير، والفريق الطبي المعاون معهم، المهندسة نادية رجب مشرفة التمريض، والمهندسة بسنت اللبان مشرفة العمليات، وتمريض قسم العمليات، وتمريض القسم الداخلى بالإشتراك مع باقي فرق العمل بالمستشفى.
المشروع القومي لإنهاء قوائم الإنتظار
وذلك ضمن المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار، طبقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الإنتظار،تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ومعالي الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
اهتمام الرئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الإنتظار
أشاد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك فى هذه العمليات، مؤكدًا أن ذلك يأتي فى إطار اهتمام الرئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار بالنسبة للعمليات الجراحية وأن الدولة تُولى اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.