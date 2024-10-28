الإثنين 28 أكتوبر 2024
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إجراء 9 عمليات جراحية بمستشفى رشيد ضمن المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار

إحدى عمليات الجراحة
إحدى عمليات الجراحة بالبحيرة

 نجح الفريق الطبي بمستشفى رشيد المركزي بمحافظة البحيرة،  بإجراء ٩ عمليات جراحة عظام ومخ وأعصاب بالمستشفى، عبارة عن ٨ حالات قطع بأوتار الكتف بالمنظار، وحالة تثبيت فقرات.

 

تمريض القسم الداخلى بالإشتراك مع باقي فرق العمل بالمستشفى

 وقام بإجراء عمليات العظام الدكتور أنس سالم، والدكتور أحمد فكيه استشاري العظام، والدكتور محروس خليف استشارى المخ والأعصاب، والدكتور محمد طارق طبيب التخدير، والفريق الطبي المعاون معهم، المهندسة نادية رجب مشرفة التمريض، والمهندسة بسنت اللبان مشرفة العمليات، وتمريض قسم العمليات، وتمريض القسم الداخلى بالإشتراك مع باقي فرق العمل بالمستشفى.

 

المشروع القومي لإنهاء قوائم الإنتظار 

 وذلك ضمن المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار، طبقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  للقضاء على قوائم الإنتظار،تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ومعالي الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة

 

اهتمام  الرئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الإنتظار

 أشاد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك فى هذه العمليات، مؤكدًا أن ذلك يأتي فى إطار اهتمام  الرئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار بالنسبة للعمليات الجراحية وأن الدولة تُولى اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة.

 

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